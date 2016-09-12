Погибший троеборец Никита Сотсков будет похоронен в Ленинградской области

Российский троеборец Никита Сотсков, погибший после падения с лошади на международном турнире в пригороде Минска, будет похоронен 13 сентября в поселке Кузьмолово (Ленинградская область), информирует официальный сайт Федерации конного спорта Санкт-Петербурга.

Участник чемпионатов Европы в составе сборной России в субботу упал с коня во время прохождения дистанции и ударился о препятствие. Работавшие на соревнованиях медики не смогли спасти жизнь российского спортсмена. Ему был 21 год. В Международной федерации конного спорта (FEI) сообщили, что обстоятельства несчастного случая будут основательно изучены.