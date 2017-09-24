Французский всадник погиб во время соревнований по троеборью

Французский всадник Максим Дебост погиб во время соревнований по конному троеборью, которые проходили в Шатобриане, сообщает пресс-служба Международной федерации конного спорта. 29-летний спортсмен и его лошадь не смогли преодолеть препятствие. Сразу после падения французу была оказана помощь, однако медики не смогли его спасти. Лошадь во время падения не пострадала.

- Это трагическое происшествие. Я говорю от всего конногосообщества, мы скорбим по этой утрате, - цитирует пресс-служба Международной федерации конного спорта секретаря Сабрину Ибаньес.