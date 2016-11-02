Бывшая супруга Сечина хочет возглавить Федерацию конного спорта России

Бывшая супруга главы "Роснефти" Игоря Сечина Марина Сечина выдвинула свою кандидатуру на пост президента Федерации конного спорта России (ФКСР). Ранее сообщалось, что единственным кандидатом на пост президента ФКСР является вице-президент ФКСР Владимир Белецкий. Нынешний глава федерации Сергей Маслов в выборах участвовать не будет.

- Доброта и потребность заботиться о людях заложены в природе каждого человека, - цитирует пресс-служба ФКСР Сечину. - Я люблю людей и верю в Человека. Я благодарна Судьбе и своим друзьям – профессиональным конникам, которые помогли мне открыть еще одну любовь, любовь к Лошади – благородному, сильному и чуткому существу. Я точно знаю, что у меня есть все необходимые знания, опыт и возможности, чтобы обеспечить достойное развитие конного спорта в нашей стране и вместе с вами гордиться полученными результатами.