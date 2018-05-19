Winline дает бонус на полуфиналы ЧМ

Сегодня, 19 мая, в Дании пройдут полуфинальные матчи чемпионата мира. Увы, сборная России уступил национальной команде Канады и покинула турнир. А канадцы теперь в полуфинале сыграют со Швейцарией, которая сенсационно победила Финляндию. Начало игры – в 16.15 по Москве. Другая встреча 1/2 финала еще более интересная – за место в финале поспорят Швеция и США, обе команды привезли сразу по несколько звезд. Стартовое вбрасывание – в 20.15 по московскому времени.

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Финал турнира и игра за бронзу состоятся в

Что касается турнирных раскладов, то победитель встречи сыграет с сильнейшей командой матча Финляндия – Швейцария, а проигравший покинет турнир. Отличная интрига! И таких сегодня будет в достатке. Не пропустите их! И не забывайте про крутую акцию от Winline.