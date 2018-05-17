Winline дает бонус на матч Россия – Канада

Сегодня, 17 мая, в Копенгагене стартует плей-офф чемпионата мира по хоккею. И уже первый раунд подарил болельщикам супербитву России и Канады. Хоккейная классика пройдет в Копенгагене на стадионе Royal Arena, начало – в 17.15 по московскому времени. Букмекеры очевидным фаворитом встречи считают команду Билла Питерса, но хоккейные эксперты не согласны с ними и считают, что игроков Ильи Воробьева есть неплохие шансы победить извечного соперника.
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Что касается турнирных раскладов, то победитель встречи сыграет с сильнейшей командой матча Финляндия – Швейцария, а проигравший покинет турнир. Отличная интрига! И таких сегодня будет в достатке. Не пропустите их! И не забывайте про крутую акцию от Winline.