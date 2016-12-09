Журова - о докладе Макларена: "В западных странах клятва на Библии порой значит больше, чем факты"

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова отметила, что не знает, что будет во второй части доклада Ричарда Макларена. Предоставлена она должна быть сегодня. Напомним, что на основании первой части ряд российских спортсменов не поехал на Олимпиаду в Рио, а от Паралимпиады была отстранена вся команда.

- Остается только догадываться, что будет в докладе, - цитирует "Р-Спорт" Журову. - Ожиданий вообще никаких нет. Единственное - надо понимать, что наше восприятие доказательств отличается от западных стран. У них слова свидетеля, который поклялся на библии, порой значат гораздо больше, чем факты и улики. Они не могут даже предположить, что человек может цинично обманывать. А мы знаем, что наши люди могут так обманывать. Очень важно то, на чьих словах этот доклад будет основан