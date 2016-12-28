Журналист NYT: "Все цитаты в статье про российский допинг приведены правильно"

Журналистка New York Times Ребекка Руис, автор статьи под названием "Русские больше не оспаривают олимпийские допинговые нарушения", в своем твиттере написала, что все цитаты в статье приведены верно. Напомним, в тексте говорится, что российские чиновники признали факт существования в нашей стране допинговой системы. Однако в РУСАДА заявили, что слова исполняющего обязанности главы организации Анны Анцелиович вырваны из контекста.

– В ответ на комментарии Кремля хочу сказать, что все цитаты в нашей сегодняшней статье приведены верно, – написала Руис. – Российские чиновники сказали мне, что больше не оспаривают существование допинговых систем, а оспаривают только тот факт, что эти допинговые схемы спонсировались государством. Я спросила главу независимой общественной антидопинговой комиссии Виталия Смирнова, назначенного Владимиром Путиным о том, так ли это. И он сказал "да".