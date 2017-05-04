Жуков рассказал ЮНЕСКО о принимаемых мерах по искоренению допинга в российском спорте

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков в среду провел встречу с делегацией ЮНЕСКО, где рассказал о мерах по борьбе с допингом в российском спорте.

Представители ЮНЕСКО также провели переговоры с руководством Министерства спорта, Российского антидопингового агентства РУСАДА и Паралимпийского комитета России.

В ходе беседы Александр Жуков подробно информировал представителей ЮНЕСКО о мерах, принимаемых в нашей стране по искоренению допинга в спорте. В частности, он подробно коснулся принятых в РФ поправок к законодательным актам, ужесточающих наказание за склонение спортсменов к применению допинга и других мерах по предотвращению использования запрещенных средств и методов в спорте.

В свою очередь представители ЮНЕСКО заявили о необходимости объединения усилий МОК, ВАДА и государств, подписавших указанную Конвенцию ЮНЕСКО, по дальнейшему совершенствованию мировой антидопинговой системы. Стороны согласились с необходимостью внесения в текст Конвенции ряда положений о недопустимости коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами и защиты интересов чистых спортсменов, сообщается на официальном сайте ОКР.