Жуков - про терапевтические исключения: "Скоро здоровые спортсмены станут исключением"

Президент ОКР Александр Жуков раскритиковал систему выдачи разрешений на прием запрещенных препаратов в качестве терапевтических исключений. По его словам, если такая практика продолжится, чистых и здоровых спортсменов на международных соревнованиях просто не останется.

– Ситуация с выдачей терапевтических исключений (TUE), которые позволяют использовать запрещенные препараты по медицинским показаниям, нуждается в улучшении, – цитирует Жукова insidethegames.biz. – Это нонсенс, когда спортсмены с серьезными или хроническими болезнями становятся олимпийскими чемпионами и призерами, принимая при этом препараты, которые для других спортсменов запрещены. Это происходит все чаще и становится обычной практикой. Скоро здоровые спортсмены на соревнованиях станут исключением. Можно ли такое принять?



Сейчас эти процессы не стандартизированы и поэтому ими можно манипулировать. Надо рассмотреть вопрос о создании экспертного совета при МОК, который будет принимать решения на терапевтическое использование на международном уровне. Также должно быть введено условие, чтобы федерации на постоянной основе публиковали статистику терапевтического использования запрещенных веществ по каждому спортсмену.

Заниматься этим должны эксперты в этой конкретной области, представляющие все заинтересованные стороны, включая российских специалистов.