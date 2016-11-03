Президент ОКР Александр Жуков призвал правительство как можно скорее утвердить список допинг-препаратов. Соответствующее полномочие предоставлено кабмину принятым законом об уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

- Действительно, правительству нужно в самый короткий срок утвердить и обнародовать список запрещенных препаратов, потому что в этом законе предусматривается очень серьезная мера уголовной ответственности, тюремное заключение, отстранение от профессии, - приводит ТАСС слова Жукова. - Поэтому необходимо как можно быстрее внести полную ясность.