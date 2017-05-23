Жуков предложил сохранить НОАК для реализации и контроля Национального плана по борьбе с допингом

Президент ОКР Александр Жуков на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта предложил сохранить Независимую общественную антидопинговую комиссии (НОАК) для реализации и контроля Национального плана по борьбе с допингом.

Заседание президентского совета по вопросам развития физической культуры и спорта проходит во вторник в Краснодаре.

- Этот план позволит искоренить мнение, что невозможно добиваться побед без прим допинга. Это не так. И наши спортсмены это на протяжении последних лет доказывают: наши чистые спортсмены добиваются побед. Думаю, надо одобрить этот план.

Мы рассмотрели его на исполкоме Олимпийского комитета России и одобрили. Тот комплекс мер, который предложен, рассчитан и на ближайшее время, и на среднесрочную перспективу. Важно, чтобы все меры были выполнены.

Я бы предложил продолжить работу НОАК, которая в том числе могла бы заниматься и реализаций этих мер, и контролем за их исполнением. Это было бы очень важно с точки зрения восстановления нашего реноме и признания в полной мере эффективности нашей антидопинговой системы. (Елена СОБОЛЬ)