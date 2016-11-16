11:04 | ДОПИНГ

Жуков попросил МОК восстановить РУСАДА

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Первый вице-спикер Госдумы и президент ОКР России Александр Жуков заявил, что российская антидопинговая система находится под полным контролем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Жуков обратился к МОК с просьбой о восстановлении полномочий Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой лаборатории.

– Наша антидопинговая система находится под полным контролем ВАДА, – цитирует итальянский журналист Танкреди Палмери Жукова. – Однако есть определенные ограничения. Поэтому мы просим восстановить полномочия РУСАДА.

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