Жуков попросил МОК восстановить РУСАДА

Первый вице-спикер Госдумы и президент ОКР России Александр Жуков заявил, что российская антидопинговая система находится под полным контролем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Жуков обратился к МОК с просьбой о восстановлении полномочий Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой лаборатории.

– Наша антидопинговая система находится под полным контролем ВАДА, – цитирует итальянский журналист Танкреди Палмери Жукова. – Однако есть определенные ограничения. Поэтому мы просим восстановить полномочия РУСАДА.