Жуков попросил МОК восстановить РУСАДА

Первый вице-спикер Госдумы и президент ОКР России Александр Жуков заявил, что российская антидопинговая система находится под полным контролем Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Жуков обратился к МОК с просьбой о восстановлении полномочий Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и антидопинговой лаборатории.
– Наша антидопинговая система находится под полным контролем ВАДА, – цитирует итальянский журналист Танкреди Палмери Жукова. – Однако есть определенные ограничения. Поэтому мы просим восстановить полномочия РУСАДА.
Russia committee president: "Our antidoping now totally under Wada. But there are limits of capacity. We ask to restore Russian anti doping"– Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 16 ноября 2016 г.