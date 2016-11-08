Жуков попросил МОК оказать содействие в восстановлении полномочий РУСАДА

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на закрытом заседании Международного олимпийского комитета в Лозанне попросил МОК оказать содействие в скорейшем восстановлении полномочий РУСАДА и антидопинговой лаборатории.

– Со своей стороны мы хотели бы обратиться к вам, как к учредителям ВАДА, с просьбой оказать посильное содействие в скорейшем восстановлении полномочий национального антидопингового агентства и антидопинговой лаборатории, – приводит официальный сайт ОКР слова Жукова. – Так как в противном случае, очевидно, что вести полноценную, нормальную борьбу с допингом просто невозможно.

Россия, несмотря на столь существенный пробел в тех объемах тестирования, которые готова взять на себя предлагаемая нам внешняя система управления национальным антидопинговым агентством, еще должна будет платить огромные деньги структурам ВАДА за планирование тестирования и проведение тестов. Речь, чтобы вы понимали, идет о сумме порядка 10 миллионов евро на будущий год. Это за 6 тысяч проб, которых явно недостаточно.