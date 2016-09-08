16:49 | ДОПИНГ

Жуков подтвердил, что в УК РФ внесут изменения по допингу

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Глава ОКР Александр Жуков подтвердил, что в ближайшее время будет принят закон о внесении изменений в УК РФ по ответственности за допинг. Ранее глава независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталий Смирнов выразил надежду, что закон о регулировании  борьбы с допингом будет принят до конца года.

- Для того, чтобы вести комплексную и эффективную борьбу с допингом, конечно, необходимо, чтобы этот закон начал работать как можно скорее, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Он уже принят в первом чтении, и я уверен, что в Государственной думе нового созыва в самое ближайшее время его примут в окончательной редакции, возможно, с некоторыми поправками. Согласен с Виталием Смирновым, что это очень важный аспект. Наше государство всегда поддерживало борьбу с допингом, и депутаты не станут колебаться в ситуации, когда назрели меры по ужесточению ответственности за нарушения в этой области.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20160908/1069340860.html

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