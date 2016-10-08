Жуков поддерживает МОК в том, что только CAS может наказывать за допинг

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поддерживает Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что только Спортивный арбитражный суд (CAS) может наказывать за допинг. Также Жуков подчеркнул, что необходимо ввести уголовную ответственность тренерам, врачам и другим лицам, которые склоняют к допингу.

– Главным я назвал бы следующее: все решения о дисквалификации на основании допинговых тестов предлагается передать в CAS, раньше эти решения принимались спортивными организациями, – цитирует ТАСС Жукова. – В ВАДА будут разделены функции тех, кто определяет правила борьбы с допингом, и тех, кто осуществляет тестирование. Создается вертикальная структура, ВАДА должно отвечать, если национальное антидопинговое агентство работает неправильно. На ВАДА – роль надзора за национальными антидопинговыми агентствами.

Необходимо ввести уголовную ответственность тренерам, врачам и другим лицам, которые склоняют к допингу. Мы такой закон в первом чтении уже приняли. ВАДА должно разработать модель принятия аналогичных законов для всех стран.