Жуков отчитался перед комиссией МОК о работе по борьбе с допингом в России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков на заседании Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) сообщил, что довел до сведения комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самуэля Шмида информацию об антидопинговой политике в России.

Комиссия Шмида расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года.

- Мы работаем с комиссиями МОК, которые готовят свои доклады, - цитирует ТАСС Жукова. - На сессии МОК (в Лиме 13-16 сентября) они сделали промежуточные результаты, мы находимся в постоянном контакте. На прошлой неделе я был в Лозанне, встречался со Шмидом. Я довел до комиссии Шмида все, что сделано в вопросе антидопинговой политики в России.