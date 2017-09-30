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14:32 | ДОПИНГ

Жуков назвал благоприятным отчет комиссии ЮНЕСКО по борьбе с допингом


Президент ОКР Александр Жуков оценил отчет инспекционной комиссии ЮНЕСКО по антидопинговой ситуации в России как благоприятный, информирует ТАСС. Документ руководителей инспекционной комиссии Жана-Франсуа Виллота и Терезы Забель был представлен в конце сентября на шестой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте в Париже.

В отчете детально говорится о шагах, которые предприняла Россия в сфере антидопинговой политики. Забель отметила, что отчет комиссии, в котором говорится об "эпохе после доклада Макларена", не соответствует расследованию независимого эксперта ВАДА. На основе этого доклада конференция ратифицировала последующие шаги, которые направлены на восстановления антидопинговой системы в России.

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http://tass.ru/sport/4605932

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