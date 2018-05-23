Зеппельт опубликовал требования к МОК от немецких атлетов

Комиссия немецких атлетов написала открытое письмо президенту МОК Томасу Баху с требованиями изменить спонсорскую политику организации. Письмо в своем Твиттере опубликовал известный журналист ARD Хайо Зеппельт.

Немецкие атлеты, в частности, требуют у МОК снять запрет на личные спонсорские контракты в период Олимпийских игр. Кроме того, предлагается передавать атлетам часть прибыли от имиджевых прав, которые получает МОК на период Игр (25 процентов). Для более эффективной борьбы с антидопинговыми нарушениями, 10 процентов прибыли от маркетинга и вещания предлагается передавать независимым антидопинговым организациям.

"Атлеты со всего мира с разными социально-экономическими возможносями готовятся практически всю жизнь к Олимпийским играм. Участие в Олимпиаде подразумевает соблюдение ряда правил МОК и Олимпийской хартии. Подписывая соглашение, атлет практически не имеет права вести переговоры.

Согласно правилу 40 параграф 3 Олимпийской хартии, участникам Олимпиады запрещено на период соревнований рекламировать личных спонсоров.

МОК монополизирует маркетинг Олимпийских игр и получает в свое полное владение имиджевые права на атлетов", - в частности, говорится в письме.