Заседание независимой общественной антидопинговой комиссии состоится 30 ноября

Заседание независимой общественной антидопинговой комиссии состоится в Москве 30 ноября, сообщает ТАСС. В открытой части заседания с информацией о текущих результатах деятельности комиссии выступит ее председатель Виталий Смирнов. По его просьбе в заседании также примет участие заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов.

Независимая общественная антидопинговая комиссия под председательством Смирнова была создана по предложению Президента РФ Владимира Путина после того, как комиссия, руководителем которой является независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен, представила доклад об итогах расследования обвинений России в допинговых махинациях на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.