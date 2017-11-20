Заседание дисциплинарной комиссии МОК, назначенное на 22 ноября, отменено

Как стало известно "СЭ", Международный олимпийский комитет (МОК) отменил слушания дел российских спортсменов в комиссии Денниса Освальда, назначенные на 22 ноября. Ранее предполагалось, что в этот день будут рассмотрены дела семи наших хоккеисток и некоторых других олимпийцев, обвиняемых в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи.

Однако комиссия не успевает обработать все необходимые документы. В итоге дела хоккеисток отложены до 4 декабря, а дела остальных спортсменов будут рассмотрены во время ближайшего заседания 23 ноября.

Напомним, что глава комиссии Деннис Освальд обещал вынести вердикты по "сочинским нарушениям" до конца ноября с тем, чтобы в вердиктами могли ознакомиться члены исполкома МОК до своего заседания, которое пройдет 5-6 декабря в Лозанне.

Однако теперь очевидно, что исполкому МОК придется принимать решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 с колес. За три недели МОК рассмотрел 19 дел россиян и на данный момент объявил только 7 вердиктов. Всего предполагается заслушать примерно 30 спортсменов. (Олег ШАМОНАЕВ)

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В КОМИССИИ ОСВАЛЬДА*

* С учетом рассмотренных дел и дел спортсменов, о которых было объявлено публично.