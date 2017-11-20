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Заседание дисциплинарной комиссии МОК, назначенное на 22 ноября, отменено

Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис ОСВАЛЬД. Фото AFP
Глава дисциплинарной комиссии МОК Деннис ОСВАЛЬД. Фото AFP

Как стало известно "СЭ", Международный олимпийский комитет (МОК) отменил слушания дел российских спортсменов в комиссии Денниса Освальда, назначенные на 22 ноября. Ранее предполагалось, что в этот день будут рассмотрены дела семи наших хоккеисток и некоторых других олимпийцев, обвиняемых в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи.

 
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Однако комиссия не успевает обработать все необходимые документы. В итоге дела хоккеисток отложены до 4 декабря, а дела остальных спортсменов будут рассмотрены во время ближайшего заседания 23 ноября.

Напомним, что глава комиссии Деннис Освальд обещал вынести вердикты по "сочинским нарушениям" до конца ноября с тем, чтобы в вердиктами могли ознакомиться члены исполкома МОК до своего заседания, которое пройдет 5-6 декабря в Лозанне.

Однако теперь очевидно, что исполкому МОК придется принимать решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 с колес. За три недели МОК рассмотрел 19 дел россиян и на данный момент объявил только 7 вердиктов. Всего предполагается заслушать примерно 30 спортсменов. (Олег ШАМОНАЕВ)

РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В КОМИССИИ ОСВАЛЬДА*

Спортсмен

Вид спорта

Медали Сочи-2014

Состояние дела

Александр Легков

лыжи

золото, серебро

результаты аннулированы

Евгений Белов

лыжи

-

результаты аннулированы

Максим Вылегжанин

лыжи

3 серебра

результаты аннулированы

Алексей Петухов

лыжи

бронза

результаты аннулированы

Евгения Шаповалова

лыжи

-

результаты аннулированы

Юлия Иванова

лыжи

-

результаты аннулированы

Аделина Сотникова

фигурное катание

золото

дело прекращено

Ольга Фаткулина

коньки

серебро

решение не объявлено

Александр Румянцев

коньки

-

решение не объявлено

Александр Третьяков

скелетон

золото

решение не объявлено

Сергей Чудинов

скелетон

-

решение не объявлено

Елена Никитина

скелетон

бронза

решение не объявлено

Мария Орлова

скелетон

-

решение не объявлено

Ольга Потылицына

скелетон

-

решение не объявлено

Александр Зубков

бобслей

2 золота

решение не объявлено

Алексей Воевода

бобслей

2 золота

дело не рассмотрено

Дмитрий Труненков

бобслей

золото

решение не объявлено

Алексей Негодайло

бобслей

золото

решение не объявлено

Ольга Стульнева

бобслей

-

решение не объявлено

Яна Романова

биатлон

серебро

решение не объявлено

Ольга Вилухина

биатлон

2 серебра

решение не объявлено

Ольга Зайцева

биатлон

серебро

дело не рассмотрено

Екатерина Галкина

керлинг

-

дело не рассмотрено

Инна Дюбанок

хоккей

-

дело не рассмотрено

Екатерина Лебедева

хоккей

-

дело не рассмотрено

Екатерина Смоленцева

хоккей

-

дело не рассмотрено

Екатерина Пашкевич

хоккей

-

дело не рассмотрено

Анна Шибанова

хоккей

-

дело не рассмотрено

Анна Шохина

хоккей

-

дело не рассмотрено

Галина Скиба

хоккей

-

дело не рассмотрено

* С учетом рассмотренных дел и дел спортсменов, о которых было объявлено публично.

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