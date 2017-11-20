Заседание дисциплинарной комиссии МОК, назначенное на 22 ноября, отменено

Как стало известно "СЭ", Международный олимпийский комитет (МОК) отменил слушания дел российских спортсменов в комиссии Денниса Освальда, назначенные на 22 ноября. Ранее предполагалось, что в этот день будут рассмотрены дела семи наших хоккеисток и некоторых других олимпийцев, обвиняемых в манипуляциях с допинг-пробами во время Игр в Сочи.
Однако комиссия не успевает обработать все необходимые документы. В итоге дела хоккеисток отложены до 4 декабря, а дела остальных спортсменов будут рассмотрены во время ближайшего заседания 23 ноября.
Напомним, что глава комиссии Деннис Освальд обещал вынести вердикты по "сочинским нарушениям" до конца ноября с тем, чтобы в вердиктами могли ознакомиться члены исполкома МОК до своего заседания, которое пройдет 5-6 декабря в Лозанне.
Однако теперь очевидно, что исполкому МОК придется принимать решение об участии сборной России в Олимпиаде-2018 с колес. За три недели МОК рассмотрел 19 дел россиян и на данный момент объявил только 7 вердиктов. Всего предполагается заслушать примерно 30 спортсменов. (Олег ШАМОНАЕВ)
РОССИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В КОМИССИИ ОСВАЛЬДА*
|
Спортсмен
|
Вид спорта
|
Медали Сочи-2014
|
Состояние дела
|
лыжи
|
золото, серебро
|
результаты аннулированы
|
лыжи
|
-
|
результаты аннулированы
|
лыжи
|
3 серебра
|
результаты аннулированы
|
лыжи
|
бронза
|
результаты аннулированы
|
лыжи
|
-
|
результаты аннулированы
|
лыжи
|
-
|
результаты аннулированы
|
фигурное катание
|
золото
|
дело прекращено
|
коньки
|
серебро
|
решение не объявлено
|
коньки
|
-
|
решение не объявлено
|
скелетон
|
золото
|
решение не объявлено
|
скелетон
|
-
|
решение не объявлено
|
скелетон
|
бронза
|
решение не объявлено
|
скелетон
|
-
|
решение не объявлено
|
скелетон
|
-
|
решение не объявлено
|
бобслей
|
2 золота
|
решение не объявлено
|
бобслей
|
2 золота
|
дело не рассмотрено
|
бобслей
|
золото
|
решение не объявлено
|
бобслей
|
золото
|
решение не объявлено
|
бобслей
|
-
|
решение не объявлено
|
биатлон
|
серебро
|
решение не объявлено
|
биатлон
|
2 серебра
|
решение не объявлено
|
биатлон
|
серебро
|
дело не рассмотрено
|
керлинг
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Инна Дюбанок
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Екатерина Лебедева
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Екатерина Смоленцева
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Екатерина Пашкевич
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Анна Шибанова
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Анна Шохина
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
|
Галина Скиба
|
хоккей
|
-
|
дело не рассмотрено
* С учетом рассмотренных дел и дел спортсменов, о которых было объявлено публично.