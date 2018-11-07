Защитник "Пскова-747" дисквалифицирован за допинг? Комментарий РУСАДА

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая не смогла подтвердить или опровергнуть информацию о дисквалификации защитника "Пскова-747" Ивана Ершова.

– Вся информация о спортсменах, на которых распространяется юрисдикция РУСАДА, появляется на официальном сайте организации, – цитирует RT Пахноцкую. – В связи с этим на данный момент мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить сведения о дисквалификации футболиста Ершова.

Ранее сообщалось, что 39-летний российский защитник "Пскова-747" дисквалифицирован на четыре года за допинг.

Защитник "Пскова-747" Ершов дисквалифицирован на 4 года за допинг