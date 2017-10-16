Защита Родченкова обжалует решение Мосгорсуда о заочном аресте

Адвокат Алексей Скляренко сообщил, что защита информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова обжалует решение о его заочном аресте по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Заочное решение об аресте Родченкова принял Басманный суд Москвы, в понедельник Мосгорсуд признал его законным. Однако у защиты есть возможность обратиться в президиум Мосгорсуда, а также в Верховный суд РФ. Срок ареста установлен на два месяца с момента его возможного задержания. Родченков объявлен в международный розыск.

– Мы обжалуем решение Мосгорсуда, – приводит "Р-Спорт" слова Скляренко.