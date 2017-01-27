Зарплата информатора ВАДА Степанова в МОК составит 10 тысяч долларов в месяц

Информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий Степанов ежемесячно будет получать от Международного олимпийского комитета (МОК) по 10 тысяч долларов в качестве зарплаты, информирует Life совместно с хакерской группой Fancy Bears.

Степанов будет консультантом МОК по вопросам создания независимого органа по допинг-тестированию, а также разработки программы поощрения информаторов и работы системы перепроверки допинг-проб. Контракт рассчитан до конца 2018 года. Расходы по переезду и проживанию Степанова в служебных командировках также возьмет на себя МОК.

Любая из сторон может прекратить отношения, уведомив об этом партнера за месяц до разрыва. Со стороны МОК соглашение подписали генеральный директор Кристоф де Кеппер и медицинский директор Ричард Баджетт.