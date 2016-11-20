Заместитель гендиректора ВАДА считает, что тестирование россиян проводится эффективно

Заместитель гендиректора ВАДА Роб Келер доволен нынешней системой тестирования российских спортсменов. Напомним, что на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда была приостановлена деятельность РУСАДА, и проверкой допинг-проб россиян занимается Антидопинговое агентство Великобритании.

- Тестирование в России эффективно и проводится под контролем, - цитирует insidethegames.biz Келера. - У нас по-прежнему есть проблемы, в частности ограниченный доступ в закрытые города. Но хорошая новость, что над каждой проблемой работают и пытаются исправить.