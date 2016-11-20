13:03 | ДОПИНГ

Заместитель гендиректора ВАДА считает, что тестирование россиян проводится эффективно

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Заместитель гендиректора ВАДА Роб Келер доволен нынешней системой тестирования российских спортсменов. Напомним, что на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда была приостановлена деятельность РУСАДА, и проверкой допинг-проб россиян занимается Антидопинговое агентство Великобритании.

- Тестирование в России эффективно и проводится под контролем, - цитирует insidethegames.biz Келера. - У нас по-прежнему есть проблемы, в частности ограниченный доступ в закрытые города. Но хорошая новость, что над каждой проблемой работают и пытаются исправить. 

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