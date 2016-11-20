Заместитель гендиректора ВАДА назвал уход Мутко с поста министра спорта РФ важным ходом

Заместитель гендиректора ВАДА Роб Келер отметил прогресс в реформировании антидопинговой системы в России. Напомним, что на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Дика Паунда о допинге в российской легкой атлетике была приостановлена деятельность РУСАДА и закрыта Московская антидопинговая лаборатория.

- Россия предприняла несколько важных ходов: Виталий Мутко ушел с поста министра спорта, лица, упомянутые в докладе Макларена, уволены, - цитирует insidethegames.biz Келера. - Еще стоит отметить формирование комиссии по реформированию антидопинговой системы в России под руководством Виталия Смирнова.

Виталий Мутко занял пост вице-премьера РФ, а на посту министра спорта был заменен на олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова.