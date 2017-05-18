Замена Исинбаевой во главе набсовета РУСАДА должна быть найдена в течение 10 дней

Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны состояться в ближайшие 7 - 10 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета Сергея Хрычикова. На данный момент главой набсовета является двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева. В ВАДА подчеркнули, что это назначение не соответствует дорожной карте по восстановлению лицензии РУСАДА и постановили поменять руководителя до 31 мая.

Представители ВАДА призвали РУСАДА обеспечить наблюдательному совету независимого председателя, Исинбаева же была рекомендована Олимпийским комитетом России, потому не рассматривается как независимая фигура.

- Выборы нового руководителя наблюдательного совета РУСАДА должны пройти в ближайшие семь - десять дней, - сказал Хрычиков. - Это надо сделать быстро. Сейчас просто надо оперативно внести изменения в устав касательно конфликта интересов. Потом мы созовем людей - по уставу, как я помню, этот срок равен пяти рабочим дням. До конца месяца у РУСАДА должен появиться новый глава наблюдательного совета.

Смена руководства наблюдательного совета РУСАДА обсуждалась и до сегодняшнего заседания. Но проблема заключалась не в самой Елене Исинбаевой. Просто существовал конфликт интересов, который отметил комитет по соответствию. Но кого бы ни предложил ОКР, этот человек не может быть председателем или вице-председателем наблюдательного совета РУСАДА. Это касается также выдвиженцев ПКР и Минспорта.

Когда мы примем в ближайшие дни новый устав, она не будет иметь права быть председателем и вице-председателем. Но она может остаться членом наблюдательного совета, если ОКР согласится, если нет - они вправе предложить другую кандидатуру.