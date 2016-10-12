13:19 | ДОПИНГ

Закон об уголовной ответственности за допинг будет принят в декабре

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Закон о привлечении к уголовной ответственности за допинг будет принят в декабре текущего года. Об этом на итоговом пленарном заседании в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил министр спорта России Виталий Мутко. Ранее вице-премьер страны Аркадий Дворкович анонсировал принятие данного закона в ближайшее время.

- В декабре примем закон об уголовной ответственности за допинг. И, наконец, начнем находить людей, которые побуждают спортсменов это делать. Ведь всегда виноват спортсмен, а эти люди никогда не возьмут вину на себя, - цитирует ТАСС Мутко.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3698119

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