Закон об уголовной ответственности за допинг будет принят в декабре

Закон о привлечении к уголовной ответственности за допинг будет принят в декабре текущего года. Об этом на итоговом пленарном заседании в рамках форума "Россия - спортивная держава" сообщил министр спорта России Виталий Мутко. Ранее вице-премьер страны Аркадий Дворкович анонсировал принятие данного закона в ближайшее время.

- В декабре примем закон об уголовной ответственности за допинг. И, наконец, начнем находить людей, которые побуждают спортсменов это делать. Ведь всегда виноват спортсмен, а эти люди никогда не возьмут вину на себя, - цитирует ТАСС Мутко.