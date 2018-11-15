Юрий Ганус: "Визит делегации ВАДА в московскую лабораторию очень важен для России"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус выразил мнение, что визит делегации Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в московскую лабораторию 28 ноября станет очень важным для дальнейших перспектив РУСАДА и восстановления в правах ряда национальных спортивных федераций.

Президент ВАДА Крейг Риди 15 ноября на заседании совета учредителей организации заявил, что делегация ВАДА намерена посетить московскую лабораторию 28 ноября. Напомним, исполком ВАДА 20 сентября вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) соответствие кодексу при условии, что до конца года эксперты ВАДА получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории. В случае невыполнения условий ВАДА Российское антидопинговое агентство будет снова лишено статуса соответствия.

- Решение ВАДА направить свою делегацию в московскую лабораторию в конце ноября является очень важным событием, - цитирует ТАСС Гануса. - Мы очень надеемся, что процесс допуска к закрытым данным сдвинулся с мертвой точки. Нам нельзя подводить своих союзников и партнеров, одним из которых является ВАДА. Я знаю, что буквально за несколько часов до начала заседания совета учредителей российские официальные лица связались с ВАДА.

Надо помнить, что от решения вопроса с лабораторией зависит восстановление и Всероссийской федерации легкой атлетики, и Союза биатлонистов России. Нам нельзя сворачивать с выбранного пути.