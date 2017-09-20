Юрий Ганус: "Скоро "грязные" спортсмены будут идентифицированы и закончат свою карьеру"

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус считает, что благодаря современным способам и срокам проверки скоро все принимающие допинг спортсмены будут выявлены и закончат карьеру. По его словам, важно при этом вести разъяснительную работу с тренерами.

– Современные средства и способы определения допинга развиваются настолько стремительно, а глубина проверки 10 лет настолько велика, что в ближайшее время "грязные" спортсмены будут идентифицированы и закончат свою карьеру, – цитирует "Р-Спорт" Гануса. – Одна из наших задач – как раз достучаться и объяснить, что это (принимать допинг) невыгодно. Тренер должен быть заинтересован в "чистоте", потому что он ведет спортсмена и каждый спортсмен – его достижение. Все должны понимать, что научный прогресс развивается стремительно, хотя понятно, что развиваются и допинговые средства. Но средства идентификации развиваются очень быстро. И уже к 2020 году, может и быстрее, будут определяться все виды и формы допинга.