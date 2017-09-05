Юрий Ганус: "Сентябрьский аудит ВАДА может закрыть еще ряд критериев, предъявляемых к РУСАДА"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус подчеркнул, что грядущий визит в Россию аудиторов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для оценки реформирования деятельности агентства может снять с повестки еще ряд критериев, от выполнения которых зависит возвращение РУСАДА статуса соответствия кодексу ВАДА. По словам руководителя, за последнюю неделю организация выполнила ряд важных критериев.

– За последнюю неделю нами были выполнены два важных критерия ВАДА, – приводит ТАСС слова Гануса. – Во-первых, был выбран профессиональный независимый генеральный директор РУСАДА. Во-вторых, наблюдательный совет нашей организации утвердил состав нового комитета по выдаче разрешений на терапевтическое использование, что позволит этому важному структурному подразделению РУСАДА полноценно функционировать.

Остаются незакрытыми еще несколько критериев, – продолжил собеседник агентства. – То, что касается публичного признания результатов расследования комиссии Макларена и открытия дверей закрытой антидопинговой лаборатории, то по этим пунктам было сказано уже немало, и добавить нечего. Могу только добавить, что вся работа впереди. По части выполнения ряда критериев ощутим серьезный прогресс, который может быть отмечен аудиторами.

РУСАДА полна решимости вести системную, бескомпромиссную борьбу с допингом во всех его проявлениях, выстроить независимую антидопинговую организацию на всей территории России, которая будет соответствовать всем требованиям ВАДА.

Во-первых, мы надеемся, что после получения аудиторами всех соответствующих документов будет закрыт вопрос о полной бюджетной автономии РУСАДА. Далее, дисциплинарный апелляционный комитет работает продуктивно и с полной загрузкой, что также должно быть отмечено нашими проверяющими из-за рубежа. Третий критерий, связанный с полной поддержкой развития образовательных антидопинговых программ, нами выполняется и мы имеем большие планы на будущее.