Юрий Ганус: "РУСАДА ставит задачу возвращения российских спортсменов на международную арену"

Новый генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус отметил, что необходимо решить задачу возвращения российских спортсменов на международную арену. Также, по его словам, нужно добиться интеграции работы РУСАДА в деятельность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

Заседание учредителей РУСАДА, на котором Юрий Ганус был утвержден на посту генерального директора агентства, состоялось сегодня в Москве.

- Я хочу поблагодарить за доверие. Главная задача, которую я вижу – возвращение наших спортсменов на международную арену, - цитирует "Р-Спорт" Гануса. - Также задача – интеграция работы РУСАДА в ВАДА, нам необходимо поднимать доверие.

Мы будем вовлекать все заинтересованные стороны, будем придавать работе новый импульс. Будем делать всё, чтобы на РУСАДА равнялись. Будем обращать внимание на работу с федерациями. Надо наладить антидопинговую работу в федерациях. В ближайшее время я буду встречаться с (представителями) федераций.

Исполком ВАДА 24 сентября обсудит статус РУСАДА? Давайте не будем спешить. Это должна быть не разовая акция, а системная работа. Мы должны перезагрузить отношение к допингу. Уже есть серьезный процесс, идет системная работа. Сейчас эта работа будет вестись по всей нашей стране.