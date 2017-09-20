Юрий Ганус: "Одна из главных задач – выстроить работу РУСАДА как независимой организации"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает одной из главных задач - выстроить работу РУСАДА как независимой организации, не подверженной никакому влиянию или давлению со стороны. Независимая комиссия ВАДА в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу ВАДА.

- Одна из главных задач – выстроить работу РУСАДА как независимой организации, которая не была бы подвержена никаким влияниям, давлению, связям с государственными органами, со спортивными организациями, а ее работа исключительно должна быть направлена на защиту "чистых" спортсменов, - цитирует "Р-Спорт" Гануса.