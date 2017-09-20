Юрий Ганус: "Два человека из бывшего руководства РУСАДА просто так не могут уйти из жизни"

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что просто так два человека из бывшего руководства организации уйти из жизни не могли. Напомним, в феврале 2016 года скончался экс-председатель исполнительного совета РУСАДА Вячеслав Синев, а позднее ушел из жизни бывший исполнительный директор РУСАДА Никита Камаев.

– Я знаю предысторию с двумя смертями, которые были в исполнительном руководстве, – цитирует "Р-Спорт" Гануса. – Я не знаю до конца, но понятно, что два человека просто так не могут уйти из жизни. У меня нет фактов, и как юрист я могу сказать, что пока не доказано обратного, я ничего говорить не могу. Я понимаю, что ситуация была, и вся антидопинговая организация была дисквалифицирована, и в этой связи это из ряда вон выходящий факт.