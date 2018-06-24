Юрий Ганус: "Что бы ни говорилось вокруг футбола и ФИФА, Макларен и Паунд - это уважаемые антидопинговые эксперты"

Глава РУСАДА Юрий Ганус прокомментировал "СЭ" информацию о том, что ФИФА назвала экс-руководителя ВАДА Ричарда Паунда и независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена нерелевантными экспертами по российскому футболу.

- Что бы ни говорилось вокруг футбола и ФИФА, доклады Макларена и Паунда - это доклады уважаемых антидопинговых экспертов, - отметил Ганус. - Макларен является экспертом комиссии, которая была инициирована ВАДА. В любом случае, ФИФА высказала свое мнение. Это уважаемая позиция. Но при этом всем такое заявление ФИФА не снимает с нас задачи расставить точки над "i" и разобраться во всех фактах, указанных в докладах Макларена и Паунда. Это два скелета в шкафу, которые будут тащиться за нами постоянно. Поэтому в судах было показано, что есть вопросы. Наши спортсмены смогли защитить свои права, как и глава лозанской лаборатории. Эти вопросы не снимаются с повестки дня независимо от заявлений тех или иных федераций. Очень важно понять, что ВАДА - регулятор в международной системе спорта. Пока мы не разберёмся, что у нас творится в московских лабораториях, продолжат возникать заявления со стороны Родченкова. Мы сами должны быть заинтересованы в том, чтобы поставить точку во всех этих вопросах. Чтобы не было никаких домыслов. Хуже всего недосказанность, она вредит национальным интересам РФ - ее нужно убрать. (Игорь НОВИКОВ)