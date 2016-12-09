17:45 | ДОПИНГ

Юрий Борзаковский: "Проводим просветительскую работу по теме допинга"

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Главный тренер сборной России по легкой атлетике и вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Юрий Борзаковский рассказал, что изменений требует вся система подготовки спортсменов. Сегодня была опубликована вторая часть доклада независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена.

– За прошлый год мы действительно проделали огромную работу, – сказал Борзаковский. – Из большого количества допинг-тестирований у нас всего три положительных случая, а будет и еще меньше. У нас в сборных командах проводятся семинары по несколько раз в месяц. Мы информируем спортсменов и тренеров по этой теме. Мы достучались до людей. Нужно менять всю подготовку, структуру (Мария МАРКОВА)

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