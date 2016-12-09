17:08 | ДОПИНГ

Юрий Борзаковский: "Ничего не могу сказать по докладу Макларена. У нас идет конференция"

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Главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский отметил, что на данный момент никак не может прокомментировать вторую часть доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. По словам специалиста, это весьма затруднительно сделать в ходе отчетно-выборной конференции Всероссийской федерации легкой атлетики.

- Ничего не могу сказать по докладу Макларена, - отметил Борзаковский. - У нас идет конференция.

Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада канадского юриста о допинге в российском спорте. (Мария МАРКОВА)

 

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