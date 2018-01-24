Юрист: "Родченков запутался в своих показаниях на слушаниях в CAS"

Спортивный юрист Артем Пацев, представляющий интересы российских спортсменов в CAS, отметил, что бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор ВАДА Григорий Родченков на слушаниях запутался в собственных показаниях. Он также добавил, что арбитры суда, в отличие от комиссии МОК Денниса Освальда, внимательно выслушивали все показания.
"С надеждой быть услышанными, мы приехали в Женеву и работаем в CAS. CAS, похоже, впервые столкнулся со столь масштабным делом и с наплывом спортсменов и юристов, и решил перенести слушания из Лозанны в Женеву. И вчера, и сегодня слушания были непростыми и эмоциональными.
Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы". Надеюсь, арбитры это учтут – по крайней мере, в отличие от комиссии Освальда, где члены комиссии откровенно подремывали и даже похрапывали, арбитры CAS весьма внимательно слушают все, что говорится на заседаниях", – написал на своей странице в Фейсбуке Пацев.
Дополнительная информация
https://www.facebook.com/artem.patsev/posts/1598597823567393
vanek00
Мне интересно а нафига ставить ширму напротив свидетеле если он не аноним ? Что изменится от того что ширму уберут ? Там на 99,9% сидел не Родченков, его ФБР и ЦРУ грохнули давно. Они сливки сняли и теперь допрос интересен только России, остальные в нём не заинтересованы, так как уже нам надо оправдываться и решения уже приняты.
17:25
Влентин
Добрый день. На мой взгляд, есть очень важный момент, который упускается в этом деле. SAS это спортивный арбитраж, который решает споры между субъектами права, в первую очередь, насколько корректно выполняются правила прописанные в различных регламентах и документах WADA, МОК и международных спортивных федераций. В суд надо подавать каждому конкретному спортсмену не для доказательства своей невиновности, а на нарушение конкретными субъектами права установленных правил. В данном случае по каждому отдельному спортсмену был нарушен регламент WADA по анализу проб «Б», а именно обязательное уведомление спортсмена о дате и времени вскрытия и возможность присутствия при вскрытии подозреваемого в применении допинга или манипуляции с пробами спортсмена или его представителя. Этого сделано не было, а следовательно WADA и МОК виновны в нарушении существующих правил. Так как это особый случай и в данном случае могла бы быть применена специальная процедура, но её нужно было принять на каком до заседании МОК или ВАДА, что на такой то период или в таких и то случаях вносятся изменения в регламент. Пока это специальная процедура официально не подтверждена по всем юридическим правилам, в т.ч. доведения информации до всех лиц на которых может повлиять изменения в регламенте всё что было сделано созданными комиссиями незаконно. Более того, всех участников этих расследований самих можно обвинить в манипуляциях с допинг пробами и наложения на них различных санкций. Можно сколько угодно спорить, были ли манипуляции с допинг пробами или нет на олимпиаде в Сочи, но в современном мире суды это бюрократические организации, в особенности арбитражные. Для суда гораздо важнее бумаги с печатями и подписями, чем показания свидетелей или наличие косвенных улик. Т.е. нарушения регламента полностью перевешивает все обвинения в адрес спортсмена.
14:01
механик39
А вот когда невиновного посадили в тюрьму ,это как ?
12:58
tagov
Мда... Юманову оправдали и сняли все обвинения при участии этого товарища. Но, есть одно НО - кроме махонькой заметки в ленте НИ ОДНОЙ развернутой статьи с подробностями. Россиянка, спортивная ходьба, да ну нафиг - НЕВИНОВНА! Кричать надо об этом на каждом шагу. Отбыла весь срок дисквалификации, карьера разрушена, на репутации несмываемое пятно - НЕВИНОВНА!
11:50
Свинству Бой!
пацев трепло ,пиарщик беспонтовый. Одни бла-бла.
11:29
PitersS
"..откровенно подремывали и даже похрапывали"-эту фразу я читал в СЭ, уже, давно-это что, штамп или старая статья?.. Сами, хоть, не прокалывались бы..
11:21
Рюрик 09
Внимательно слушать и принять во внимание при вынесении решения, это две разные вещи.
11:14
rusfed 2.0
Почитал в фейсбуке дискуссии этого Артема Пацева на тему возможности допинга в санках (а также об абсурдности допинга в хоккее и бобслее). Это полный атас. Я теперь понимаю, почему они все иски проигрывают
11:01
Джин Игнатов
Если и где то что то не так сказал - Его поправят МОК и ВАДА !
10:59
Molochnik1972
ну игде он запутался, крыса кючкотворка?
10:56