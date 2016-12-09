14:56 | ДОПИНГ

Юрист - о докладе Макларена: "Доказательства на основании газетных публикаций не соответствуют кодексу ВАДА и правам человека"

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Спортивный юрист Артем Пацев назвал бездоказательными обвинения в докладе Ричарда Макларена. Во второй части доклада, представленной сегодня, утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014.

- Сложно комментировать, какие доказательства вообще есть? - цитирует ТАСС Пацева. - Была ли соблюдена процедура проверки проб, вызывались ли сами спортсмены? Это фундаментальные права спортсмена, предусмотренные кодексом ВАДА. Манипуляции с пробой B должны проходить обязательно в присутствии спортсмена, это краеугольный камень всей антидопинговой системы, если это право спортсмена не соблюдено, то о чем вообще дальше можно разговаривать.

Давать доказательства на основании газетных публикаций - это, мягко говоря, не соответствует кодексу ВАДА и правам человека в целом. Какого-то доказательного веса к утверждениям в первой части доклада вторая часть не добавила, это просто смешно.

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