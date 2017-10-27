Юрист из Германии Ханнес Любич занял пост офицера по этике РУСАДА

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что немецкий юрист Ханнес Любич занял пост офицера по этике в организации. Наличие данной должности в РУСАДА является одним из требований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по восстановлению агентства в правах.

– Сегодня я хочу представить нашего офицера по этике, эту должность займет немецкий юрист Ханнес Любич, сейчас работающий в России, – цитирует ТАСС Гануса. – Учреждая такой пост, мы делаем российскую антидопинговую организацию более открытой и соответствующей передовым мировым стандартам.