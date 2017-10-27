15:36 | ДОПИНГ

Юрист из Германии Ханнес Любич занял пост офицера по этике РУСАДА


Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что немецкий юрист Ханнес Любич занял пост офицера по этике в организации. Наличие данной должности в РУСАДА является одним из требований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по восстановлению агентства в правах.

– Сегодня я хочу представить нашего офицера по этике, эту должность займет немецкий юрист Ханнес Любич, сейчас работающий в России, – цитирует ТАСС Гануса. – Учреждая такой пост, мы делаем российскую антидопинговую организацию более открытой и соответствующей передовым мировым стандартам.

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http://tass.ru/sport/4683041

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