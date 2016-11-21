Юлия Степанова - в списке 100 самых влиятельных женщин года

Информатор ВАДА Юлия Степанова вошла в список 100 самых влиятельных женщин года по версии BBC. Помимо нее в список попали еще 11 бывших или действующих спортсменов, самой знаменитой из которых является 4-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз.

– Я решила, что больше не хочу быть частью системы и рассказала правду, – приводит BBC одну из цитат Степановой.

Напомним, 30-летняя легкоатлетка, а также ее муж Виталий выступили основными информаторами ВАДА в деле о применении допинга в российской легкой атлетике на немецком телеканале ARD, а впоследствии при составлении доклада независимой комиссии.

ИААФ позже, несмотря на нарушение антидопинговых правил, допустила Степанову до международных стартов, однако МОК в итоге не дал ей разрешения на участие в Олимпийских играх в Рио из-за допинговой истории в прошлом.

Не так давно спортсменка получила грант, который позволит ей оплачивать свои тренировки, а ее мужу дали работу в ВАДА – он будет консультантом по вопросам допинга.