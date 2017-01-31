Юлия Ефимова: "Россию хотят оставить без Олимпиады-2018"

Пловчиха Юлия Ефимова в интервью Russia Today назвала допинговый скандал политической атакой на российский спорт. Также она отметила пассивность спортивного руководства страны, не предпринимающего ответных мер.
– Всем понятно, что россиян на сегодняшний день обвиняют в употреблении допинга чаще остальных. Вам не кажутся подозрительными некоторые иностранцы?
– Никогда не думала об этом, да мне и все равно, кто что принимает. Но на Россию сейчас очень много всего свалилось. Проблемы с допингом есть в любой стране. Уверена, что если сейчас начать расследование в отношении какого-либо государства, то и там найдут много интересного. Просто вышло так, что этим государством стала Россия. Мы оказались не в то время не в том месте. На Россию идет политическая атака, и от этого никуда не уйти. На нас спустили всех собак.
– У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону. Есть угрозы и для других соревнований. Что еще могут сделать, чтобы осложнить жизнь отечественным спортсменам?
– Думала, что после ОИ в Рио все закончится, но, увы, скандал продолжается. Очевидно, что Россию хотят оставить без Олимпийских игр в Пхенчхане. Делается все для того, чтобы не пустить нас туда. Кстати, вспомните, с чего все начиналось. В Сочи российская команда выиграла медальный зачет. Многие этого не ждали. Многим успех отечественной сборной пришелся не по нраву.
С другой стороны, мы сами не должны сидеть сложа руки и молча сносить все удары. Нужно принимать меры. Какие? Пусть решает наше спортивное руководство. Но пока никаких шагов не предпринято. Спортсмены же сами по себе сделать ничего не могут. Мы люди подневольные и не способны бороться с системой. Это все равно что слон против моськи.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/article/355027-efimova-rossiya-doping-intervyu
Птицuk
igorvasilevich 01:41 ------------------------------- можете сколько угодно тут вонять, а можете ОБЪЕКТИВНО посмотреть на ситуацию. Зачем мне мигалка и Рублевка, если я и так вижу вокруг, что ситуация в России изменяется к лучшему постоянно и безостановочно, да, во-многих местах не так быстро, как хочется, но хуже не становится нигде. Вепрь, я вижу это не только в Москве и в Питере, и даже ты если не будешь врать то согласишься, что в этих городах уже всё на самом деле уже меняется к лучшему. Я вижу это и в Екатеринбурге, его не узнать по сравнению с тем, что было до Путина например. Я вижу это по Ленобласти, проедь из Питера в Тихвин или из Питера в Эстонию - картина совсем иная, чем было несколько лет назад. Хотя бы состояние дорог, сейчас можно ехать так же как по автобану в Германии. Я был в порту Усть-Луга, это несколько десятков километров портовых сооружений, ж/д пути, электросеть, терминалы, это шикарная дорога в несколько полос от Питера. В Питере, Москве и Екатеринбурге - КАДы, это тысячи тонн бетона, развязки, мосты, тоннели. Это все было невозможно представить ДО Путина. К ЧМ-18 УЖЕ построено несколько современнейших стадионов, строятся аэропорты, вокзалы, гостиницы и дороги. Про ОИ в Сочи не я и не кто-то из России, а Фуркады и другие ИНОСТРАННЫЕ спортсмены говорили, что ничего подобного не видели нигде в Мире. Зачем им врать? Так вот, ЧМ-18 - это будет десяток таких Сочи. Да, естественно, олигархи наворуют. Они и сейчас воруют, на том же стадионе в Питере. И что - а ГДЕ они не воруют? На то они и олигархи, чтобы воровать. А сила Власти в том и заключается, чтобы помимо воровства продвигалась и польза стране. А она - есть. И не видеть этого может только отщепенец, воняющий на всё, около чего видят слово Россия.
22:33 1 февраля
Ярик-8
Птицuk, полностью поддерживаю! Люди просто не были в той Европе, которую по ТВ не показывают... Им бы своё оплевать! igorvasilevich, при чём тут Рублёвка? Что ты вообще несёшь? Краснеть будут те, кто плевал в нас через СМИ!
14:38 1 февраля
mobile_actor
"Увидят, что никакая она не отсталая, никакая не грязная, никакая не бездорожная и никакая не бандитская." - Potemkin village - старинный интернациональный мем.
06:06 1 февраля
igorvasilevich
Птицuk Ты на рублевки живешь и с мигалкой ездишь? Лучше бы в реале отменили бы чемпионат мира в России. Чтобы не краснеть перед всем миром, за результат сбродной. Смешно с начало дали чемпионат мира, а потом отнять. Ты не думаешь, что чемпионат мира дан, только чтобы сомнительные личности из за бугра и наши олигархи на строительстве денег до фига подняли и обворовали страну?
01:41 1 февраля
igorvasilevich
Все правильно наше руководство, хочет спортсменов оставить без олимпиады и все для этого делают. Вместо того, чтобы выполнить 17 пунктов наши чиновники занимаются распространением слухов для малообразованных граждан, что во всем виновата политика. Просто если выполнить - эти 17 пунктов, наши спортсмены перестанут жрать допинг и может снизится результативность спортсменов, а если это случится спортивным чиновникам придется отвечать за результаты перед солнцевеликим.
01:35 1 февраля
Benpb_bl
Птицuk: СВОИМИ глазами убедятся, как врут западные СМИ про Россию, а значит, и про всё в Мире! Увидят, что никакая она не отсталая, никакая не грязная, никакая не бездорожная и никакая не бандитская. ///// У меня такое чувство, что некоторые комментаторы здесь и я живём в каких-то разных Россиях. Как бы мне вот в их Россию попасть, слово волшебное надо знать, что ли?...
00:52 1 февраля
намкрыш
Мнение Жабы очень авторитетно, ведь о допинге она знает всё!
00:47 1 февраля
spetrov
Все правильно, Юля.
00:03 1 февраля
Птицuk
При чём тут Олимпиада? Сейчас не 1980 год и не 1984. Такого противостояния именно в спорте давно нет - не будет ОИ и не надо. Накат идёт с одной целью - лишить Россию ЧМ-18 по футболу, потому что это даже не Сочи - это сотни тысяч западных болельщиков, а потом и просто туристов приедут не в один, а в несколько городов России и СВОИМИ глазами убедятся, как врут западные СМИ про Россию, а значит, и про всё в Мире! Увидят, что никакая она не отсталая, никакая не грязная, никакая не бездорожная и никакая не бандитская. По-крайней мере, в их западных столицах - Парижах и Лондонах - всё нисколько не лучше, а во-многом и хуже. А когда они УБЕДЯТСЯ, то в век интернета попробуй их потом опять заставить верить западным, а не российским СМИ! Не получится.
23:36 31 января
Benpb_bl
А успех в медальном зачёте в Сочи всем уже понятно как пришёл)))
23:20 31 января
Benpb_bl
Во всём мире спортсмены - сила, и только у нас они люди подневольные. Как-то не до конца Александр 2 отменил крепостное право в 1861.
23:19 31 января
CanagliaVova
"Это все равно что слон против моськи" = Оговорка по Фрейду. Все в твоих силах, Юля.
23:08 31 января