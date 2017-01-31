Юлия Ефимова: "Россию хотят оставить без Олимпиады-2018"

Пловчиха Юлия Ефимова в интервью Russia Today назвала допинговый скандал политической атакой на российский спорт. Также она отметила пассивность спортивного руководства страны, не предпринимающего ответных мер.

– Всем понятно, что россиян на сегодняшний день обвиняют в употреблении допинга чаще остальных. Вам не кажутся подозрительными некоторые иностранцы?

– Никогда не думала об этом, да мне и все равно, кто что принимает. Но на Россию сейчас очень много всего свалилось. Проблемы с допингом есть в любой стране. Уверена, что если сейчас начать расследование в отношении какого-либо государства, то и там найдут много интересного. Просто вышло так, что этим государством стала Россия. Мы оказались не в то время не в том месте. На Россию идет политическая атака, и от этого никуда не уйти. На нас спустили всех собак.

– У России отобрали чемпионат мира по бобслею и скелетону. Есть угрозы и для других соревнований. Что еще могут сделать, чтобы осложнить жизнь отечественным спортсменам?

– Думала, что после ОИ в Рио все закончится, но, увы, скандал продолжается. Очевидно, что Россию хотят оставить без Олимпийских игр в Пхенчхане. Делается все для того, чтобы не пустить нас туда. Кстати, вспомните, с чего все начиналось. В Сочи российская команда выиграла медальный зачет. Многие этого не ждали. Многим успех отечественной сборной пришелся не по нраву.

С другой стороны, мы сами не должны сидеть сложа руки и молча сносить все удары. Нужно принимать меры. Какие? Пусть решает наше спортивное руководство. Но пока никаких шагов не предпринято. Спортсмены же сами по себе сделать ничего не могут. Мы люди подневольные и не способны бороться с системой. Это все равно что слон против моськи.