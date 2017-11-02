Янез Косьянчич: "Санкции не могут быть коллективными"

Президент Европейского олимпийского комитета Янез Косьянчич считает неприемлемыми призывы к коллективной ответственности за отдельные эпизоды нарушений антидопинговых правил. По его словам, нельзя требовать дисквалификации целых сборных и стран за нарушения конкретных людей.

– Нулевая терпимость к нарушениям антидопинговых правил очень важна, – цитирует Inside the Games Косьянчича. – Но мы должны быть осторожны, применяя наказания, выдвигая обвинения. Санкции не могут носить коллективного характера.