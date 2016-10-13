Яна Егорян: "В России даже врачи сборных не знают, как правильно употреблять медикаменты"

Двукратная олимпийская чемпионка 2016 года в фехтовании на саблях Яна Егорян считает, что небрежность врачей сборных команд стала одной из причин допинговых скандалов в России. Такое заявление она сделала во время пресс-конференции после встречи с руководством и студентами Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма, где спортсменка учится.

– Когда начались все эти скандалы, мы неоднократно сдавали допинг-тест специально, чтобы показать, что российским фехтовальщикам скрывать нечего, мы "чистые". Но нужно понимать, что нельзя обвинять другие страны в чем-то, – отметила Егорян. – У нас в России есть спортсмены, которые употребляют допинг. И их немало. Перекладывать вину на других не нужно, заявлять о заговорах, о политике. Да, это политика, но если вы "чистые", то к вам никогда не придерутся. Есть виды спорта, в которых мы открыто можем говорить: "Проверяйте нас хоть каждый день". А если взять легкую атлетику, то нужно понимать, что это такой циклический вид спорта, где своими силами справиться сложно. Есть только единицы, наверное, как та же Елена Исинбаева, которые никогда не были ни в чем заподозрены.

К тому же виновато наше государство, которое в свое время упустило момент. Может, когда-то кого-то прикрыло, помогло. Нужно винить не только спортсменов, которые что-то употребляют, но и врачей. К сожалению, в России спортивная медицина, связанная со сборными, просто никакая. У нас врачи не знают, как правильно употреблять какие-то медикаменты, как их совмещать. Взять этот же мельдоний. Половина врачей сборных была не в курсе. Я говорила со многими спортсменами. Они лично сами узнавали о запрете и переставали употреблять. А кому-то не сказали об этом, вот они и употребляли. Конечно, сам спортсмен должен решать, что пить, а что не пить. Но врачам тоже платят зарплату, на них лежит ответственность. К сожалению, они не выполняют свой долг перед спортсменами, перед страной. Не следят за новостями, за обновлениями списка запрещенных веществ. Отсюда и проблемы.