WOA выступила за отстранение спортсменов, ранее уличенных в допинге

Всемирная ассоциация олимпийцев (WOA) по итогам доклада Ричарда Макларена выступила за отстранение от Олимпиады спортсменов, нарушивших антидопинговые правила. 9 декабря была опубликована вторая часть доклада Макларена о якобы существующей в России системе поддержки допинга.

"Автоматическое исключение из числа участников Олимпиады и крупных турниров должно быть обязательным для всех спортсменов, признанных виновными в нарушении антидопинговых правил. Должны быть введены пожизненные дисквалификации для лиц, признанных в организации мошеннических действий. Мы поддерживаем создание комиссий МОК по проверке фактов, предоставленных в отчетах Макларена.

WOA также предлагает увеличить финансирование антидопинговых программ, более четкое соблюдение правил, чтобы не были ущемлены права "чистых" спортсменов, если виновными будут признаны их национальные федерации. Тестирование и вынесение санкций должно быть не зависимым от спортивных федераций", - говорится на официальном сайте WOA.