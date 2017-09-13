WADA: отказ Родченкова сотрудничать повлиял на закрытие дел 95 атлетов из России

WADA в своем письме сообщило о том, что недоступность бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова для сотрудничества повлияла на завершение расследования в отношении 95 российских спортсменов. Однако их имена не называются.

"Григорий Родченков, являющийся важным свидетелем, который может поддержать тезисы в докладе комиссии, недоступен для свидетельствования. Причины являются неподконтрольными WADA или независимой комиссии", - цитирует The New York Times письмо WADA.

Напомним, в 2016 году независимый эксперт ВАДА Ричард Макларен представил доклад о допинге в российском спорте. В частности, утверждалось, что пробы россиян с Олимпийских игр в Сочи содержат следы постороннего вскрытия. В общей сложности метод подмены допинг-проб применялся в 643 случаях с 2012 по 2015 год. МОК принял решение перепроверить все допинг-пробы россиян с Игр-2010, 2012 и 2014.