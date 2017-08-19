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Выборы гендиректора РУСАДА пройдут 28 августа

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков сообщил, что выборы генерального директора РУСАДА состоятся 28 августа. На данный момент исполняющим обязанности гендиректора антидопингового агентства является Татьяна Чиркина, назначенная на эту должность 17 марта.

- Выборы генерального директора РУСАДА пройдут 28 августа, - сказал Рожков.

Напомним, РУСАДА начало поиск нового гендиректора 10 марта, объявив открытый конкурс. Основной задачей работника станет обеспечение целостности, независимости и объективности агентства, наличие возможностей и ресурсов для защиты основополагающего права на участие в соревнованиях спортсменов России и других стран, свободных от допинга. Процесс отбора кандидатов на эту должность  был разработан и согласован РУСАДА, наблюдательным советом, экспертами и ВАДА.

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http://tass.ru/sport/4492486

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