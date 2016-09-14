Вячеслав Колосков: "Скандал вокруг ВАДА не отразится на работе Независимой общественной антидопинговой комиссии"

Член Независимой общественной антидопинговой комиссии Вячеслав Колосков уверен, что скандал вокруг взлома базы данных Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не отразится на работе организации под руководством Виталия Смирнова.

Ранее генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли заявил, что подобные "преступные действия ставят под угрозу попытки России вернуть к себе доверие после опубликования доклада комиссии под руководством Ричарда Макларена".

- У комиссии есть своя программа, которую четко определил президент страны, сказав, что нужно создать объективную антидопинговую программу, - приводит ТАСС слова Колоскова. - Во-вторых, председатель комиссии Смирнов сказал, что ее нужно разработать до декабря. Что бы там ни происходило вокруг допинга, комиссия будет работать по своему плану. Информация про хакеров никак не отразится на работе комиссии.