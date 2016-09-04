Вячеслав Фетисов: "ВАДА может превратиться в некий Интерпол по борьбе с допингом"

Член независимой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) по борьбе с допингом и бывший глава комитета спортсменов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Вячеслав Фетисов отметил, что предложения по реформированию ВАДА ужесточат правила борьбы с применением запрещенных средств в спорте. Также Фетисов добавил, что создание независимой антидопинговой лаборатории в России для контроля спортсменов из КХЛ не является насущной задачей.

– Насколько я понял, предложения по реформированию ВАДА направлены на усиление влияния, ужесточение правил, наделение большими полномочиями, то есть будет некий Интерпол в борьбе с допингом, – цитирует ТАСС Фетисова. – В связи с этим сегодня надо понимать, что нам надо встраиваться в эту историю, а не разбегаться в разные стороны, так как ВАДА – часть мировой системы спорта. Если у нас есть какие-то возражения, то надо уметь грамотно возражать.

Независимая лаборатория в КХЛ? Можно сколько угодно создавать независимых лабораторий, но они не будут иметь официального статуса, так как обязательно должны быть аккредитованы ВАДА. Да и в хоккее проблема допинга не является острой.

