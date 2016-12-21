Вячеслав Фетисов: "ВАДА готово взаимодействовать с Россией"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) готово взаимодействовать с Россией. Парламентарий не согласился с мнением одного из журналистов о том, что организация настроена против РФ.
- Это неправильно. В ВАДА (работают. – Прим. "СЭ") профессиональные люди, понимают свою роль, они готовы взаимодействовать, - приводит ТАСС слова Фетисова.
Депутат рассказал, что полтора месяца назад в частном порядке встречался с генеральным директором ВАДА Оливье Ниггли.
- Я знаю Оливье Ниггли с 2003 года, встречались в частном порядке, просил (он. – Прим. "СЭ") меня наладить отношения с российской стороной, готов помогать, сотрудничать, - сказал Фетисов. - Все это мы обсуждали.
При этом он обратил внимание, что Ниггли "просил о встрече, чтобы каким-то образом наладить отношения".
Vlаdimir
ВАДА тупо хочет избежать судебных разбирательств с Россией, но в тоже время, для того, чтобы НЕ потерять собственное лицо, им желательно признание Россией фактов нарушения. Однако в этом случае они и в дальнейшем могут проводить подобные "акции" + появится зацепка с помощью которой попытаться отнять ЧМ-2018. Там все не просто.
14:50
spetrov
...Кроме всего прочего, руководители региональных отделений WADA, сующие свой нос в то, что их напрямую не касается, являются представителями WADA или нет? Они, занимая свои посты, говорят от имени WADA или от своего имени? И эти примеры можно продолжать. ...Хотя и дипломатический ответ Вячеслава понять можно.
14:34
spetrov
А что налаживать-то, если никто ни от кого не дистанцировался. РУСАДА точно также в ведении WADA, как была, так и будет. Кроме того, есть официальные спортивные органы, есть комиссия Смирнова. Какова здесь роль конкретно Фетисова, не понятно. Хоть он и член совета учредителей WADA, и пользуется уважением. Кто мешает обсуждать вопросы напрямую без посредников.
14:22