Вячеслав Фетисов: "ВАДА готово взаимодействовать с Россией"

Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов выразил уверенность в том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) готово взаимодействовать с Россией. Парламентарий не согласился с мнением одного из журналистов о том, что организация настроена против РФ.

- Это неправильно. В ВАДА (работают. – Прим. "СЭ") профессиональные люди, понимают свою роль, они готовы взаимодействовать, - приводит ТАСС слова Фетисова.

Депутат рассказал, что полтора месяца назад в частном порядке встречался с генеральным директором ВАДА Оливье Ниггли.

- Я знаю Оливье Ниггли с 2003 года, встречались в частном порядке, просил (он. – Прим. "СЭ") меня наладить отношения с российской стороной, готов помогать, сотрудничать, - сказал Фетисов. - Все это мы обсуждали.

При этом он обратил внимание, что Ниггли "просил о встрече, чтобы каким-то образом наладить отношения".