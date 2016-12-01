Вячеслав Фетисов: "Программа противодействия допингу должна предусматривать постоянное обучение"

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике Вячеслав Фетисов выразил мнение, что национальная программа противодействия допингу должна предусматривать постоянное обучение для предотвращения употребления спортсменами запрещенных веществ.

Ранее Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию сообщил о том, что программа будет готова в начале следующего года.

– Программа должна подразумевать постоянное обучение, нужно рассылать документ для профилактики местным федерациям, – приводит ТАСС слова Фетисова. – Он должен содержать информацию о нетерпимости к этому злу. Тех, кто попался на допинге, нужно задействовать, чтобы они ездили и рассказывали о негативных последствиях употребления допинга. Пока мы этот ресурс вообще не используем. В других странах существует подобная антидопинговая программа. В России она должна быть единой и понятной, это будет всесторонне обсуждаемый документ.

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